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Mit Senta Berger durch ihr Hietzing

Mit Senta Berger durch ihr Hietzing

ORF2Staffel 1Folge 1vom 09.05.2026
Mit Senta Berger durch ihr Hietzing

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Mit Senta Berger durch ihr Hietzing

Folge 1: Mit Senta Berger durch ihr Hietzing

43 Min.Folge vom 09.05.2026

Schauspiel-Ikone Senta Berger kehrt zurück an die Orte ihrer Kindheit zwischen Schönbrunn, Pfarrhaus und Klassenzimmer. In persönlichen Erinnerungen erzählt sie von einfachen Verhältnissen, prägenden Momenten und ihrem Weg von Wien zur internationalen Karriere. Eine bewegende Reise durch den traditionsreichen 13. Bezirk und in die Vergangenheit. Bildquelle: ORF/Felix Breisach Medienwerkstatt/Walter Hämmerle

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