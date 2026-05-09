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Mit Senta Berger durch ihr Hietzing
Folge 1: Mit Senta Berger durch ihr Hietzing
43 Min.Folge vom 09.05.2026
Schauspiel-Ikone Senta Berger kehrt zurück an die Orte ihrer Kindheit zwischen Schönbrunn, Pfarrhaus und Klassenzimmer. In persönlichen Erinnerungen erzählt sie von einfachen Verhältnissen, prägenden Momenten und ihrem Weg von Wien zur internationalen Karriere. Eine bewegende Reise durch den traditionsreichen 13. Bezirk und in die Vergangenheit. Bildquelle: ORF/Felix Breisach Medienwerkstatt/Walter Hämmerle
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Mit Senta Berger durch ihr Hietzing
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