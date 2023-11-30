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Mörtel mischt auf - Lugner im Partyfieber
Folge 1: Mörtel mischt auf - Lugner im Partyfieber
59 Min.Folge vom 30.11.2023Ab 6
Richard Lugner ist auch mit 91 nicht zu bremsen. Er lässt keine Party aus und so mischt er heuer wieder am Oktoberfest in München, auf der Wiener Wiesn und natürlich ganz groß auf seinem eigenen Geburtstagsfest im Belvedere auf. Mit dabei sind jede Menge Tierchen, Exfreundinnen und Exfrauen. Mörtel zeigt sich wieder als schillerndster Promi der österreichischen Society.
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Mörtel mischt auf - Lugner im Partyfieber
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4