ATVStaffel 1Folge 1vom 11.10.2022
72 Min.Folge vom 11.10.2022Ab 6

Richard Lugner wird 90 und ein großes Fest steht an. All seine Tierchen erweisen dem Baumeister der Nation die Ehre, sogar Exfrau Mausi. Bei Schampus und Austern lassen Richard und sie die gemeinsam verbrachten Ehejahre Revue passieren. Ob Mausi bei all den hübschen Nachfolgerinnen da mal nicht von der Eifersucht gepackt wird...

ATV
