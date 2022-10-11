Mörtels 90er - Lugners Happy Birthday mit Mausi
1 StaffelAb 6
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Mörtels 90er - Lugners Happy Birthday mit Mausi
Richard Lugner wird 90 und ein großes Fest steht an. All seine Tierchen erweisen dem Baumeister der Nation die Ehre, sogar Exfrau Mausi. Bei Schampus und Austern lassen Richard und sie die gemeinsam verbrachten Ehejahre Revue passieren. Ob Mausi bei all den hübschen Nachfolgerinnen da mal nicht von der Eifersucht gepackt wird...
Genre:Reality
Produktion:AT, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProsiebenSat.1 PULS4 & © Season 1: ProSiebenSat.1 PULS 4
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