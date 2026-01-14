Molly Monster - die kleine Monsterin
Folge 3: Ballett für Mama
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Molly überwindet ihre Schüchternheit und führt an Mamas Geburtstag ein wunderschönes Ballett auf.
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Molly Monster - die kleine Monsterin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Sieger, Alexandra Schatz Filmproduktion, Little Monster GmbH, TrickStudio Lutterbeck GmbH, Sluggerfilm AB