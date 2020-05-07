Zum Inhalt springenBarrierefrei
M.O.M Staffel 1 Folge 1 vom 07.05.2020
54 Min. Ab 12

Vierzehn Frauen im Alter zwischen 26 und 46 Jahren sind auf der Suche nach ihrem Traummann. Dieses Mal müssen sich der 28-jährige Personal Trainer Marko aus München und der 57-jährige erfolgreiche Unternehmer Felix aus Berlin entscheiden.

