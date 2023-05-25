Zum Inhalt springenBarrierefrei
Monaco Inside

Staffel 1 Folge 2: Grid Girls

Joyn ATStaffel 1Folge 2vom 25.05.2023
Staffel 1 Folge 2: Grid Girls

15 Min.Folge vom 25.05.2023Ab 6

Monaco ist das einzige Rennen in der Formel 1, das immer an Boxenludern festgehalten hat. Was für viele nicht mehr zeitgemäß ist, wird in Monaco zelebriert! Wir zeigen ein Portrait der Grid Girls in Monaco: Wer sind sie? Woher kommen sie? Wie leben sie? Und: wie krass sind die Partys am teuersten Platz der Welt? Selbst die Geissens, Monacos bekannteste Millionärsfamilie, staunen nicht schlecht über die Preise, die aufgerufen werden. „Too much is never enough!“ Helikopter! Megayachten! Grenzenloser Reichtum!

