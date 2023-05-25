Staffel 1 Folge 3: Null-ToleranzJetzt kostenlos streamen
Monaco Inside
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Null-Toleranz
Nirgendwo finden prozentual weniger Straftaten statt als in Monaco. Die ganze Stadt ist voller Kameras und in keinem Land der Welt gibt es so viele Polizisten pro Einwohner – eine vollkommene Überwachung. Innerhalb 3 Minuten ist das komplette Land abgesperrt und keiner kommt mehr rein oder raus. Selbst wenn man betrunken auf der Straße läuft, landet man im Gefängnis. Ein Promi-Friseur packt aus, wie sich die harte und kalte Pritsche des Gefängnisses anfühlt. Und: wie können große Millionen-Überfälle in Monaco, z.B. bei Cartier wo Halsketten für 20 Millionen Euro im Schaufenster sind, sofort aufgeklärt und die Räuber geschnappt werden vs. im benachbarten Cannes jede fünfte Rolex geklaut und Juwelen im Milliardenwert nie mehr auftauchen?
