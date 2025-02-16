Montserrat Caballé singt "Norma"Jetzt kostenlos streamen
Montserrat Caballé singt
Folge 1: Montserrat Caballé singt "Norma"
Am Tag der Open-Air-Aufführung von Vincenzo Bellinis Oper "Norma" 1974 weht ein heftiger Sturm durch das römische Amphitheater von Orange in Südfrankreich. Die 9.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sitzen bereits, doch hinter den Kulissen wird noch diskutiert, ob der Auftritt stattfinden kann. Montserrat Caballé ist zu dieser Zeit bereits ein Star, sie singt an der Metropolitan Opera in New York, an der Mailänder Scala, in Moskau, Barcelona und London. Trotz aller Widrigkeiten entscheidet sich die junge Sopranistin die Norma zu singen. Es wird ein Triumph der Gesangskunst, ein Fest des Belcanto, das noch heute begeistert. Der Film lässt Höhepunkte des Abends aus dem Jahr 1974 Revue passieren und verknüpft die Aufnahmen mit einem Rückblick auf das Leben der Sängerin. Mit dabei sind Gesangsstars von heute, wie Sonya Yoncheva und Olga Peretyatko, sowie Weggefährten von einst.
