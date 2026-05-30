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Moonshiners: Master Distiller

Der Geist des Weins

DMAXFolge vom 30.05.2026
Der Geist des Weins

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Moonshiners: Master Distiller

Folge vom 30.05.2026: Der Geist des Weins

45 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12

Menschen trinken seit Jahrtausenden Wein. Wenn man eine Flasche jedoch mehrere Tage unverschlossen stehen lässt, merkt man schnell, dass sich vergorener Traubensaft nicht lange hält. Deshalb sollen die Kandidatinnen und Kandidaten in dieser Folge von „Master Distiller“ aus Wein einen klaren, aromatischen Brand mit mindestens 45 Prozent Alkoholgehalt herstellen. Dafür benötigt man Geschick und Erfahrung. Merlot, Chardonnay, Cabernet Sauvignon oder Moscato Rosé: Für welche Sorte entscheiden sich Gino, Clara und Chuck in der Ausscheidungsrunde? Die Jury ist gespannt.

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