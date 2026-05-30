Moonshiners: Master Distiller
Folge vom 30.05.2026: Der Geist des Weins
45 Min.Folge vom 30.05.2026Ab 12
Menschen trinken seit Jahrtausenden Wein. Wenn man eine Flasche jedoch mehrere Tage unverschlossen stehen lässt, merkt man schnell, dass sich vergorener Traubensaft nicht lange hält. Deshalb sollen die Kandidatinnen und Kandidaten in dieser Folge von „Master Distiller“ aus Wein einen klaren, aromatischen Brand mit mindestens 45 Prozent Alkoholgehalt herstellen. Dafür benötigt man Geschick und Erfahrung. Merlot, Chardonnay, Cabernet Sauvignon oder Moscato Rosé: Für welche Sorte entscheiden sich Gino, Clara und Chuck in der Ausscheidungsrunde? Die Jury ist gespannt.
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Genre:Reality, Kunsthandwerk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-5: Warner Bros. Discovery, Inc.