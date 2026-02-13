Mord in bester Gesellschaft - Der Fluch der bösen TatJetzt kostenlos streamen
Mord in bester Gesellschaft
Folge 11: Mord in bester Gesellschaft - Der Fluch der bösen Tat
Erneut beweisen Wendelin und Alexandra Winter - alias Fritz und Sophie Wepper - detektivischen Spürsinn: Diesmal ermittelt das launige Vater-Tochter-Gespann im universitären Umfeld von Wendelins ehemaligem Doktorvater Prof. Silberberg, der völlig unverhofft und unter mysteriösen Begleitumständen das Zeitliche gesegnet hat. Fritz Wepper (Dr. Wendelin Winter) Sophie Wepper (Alexandra Winter) Gregor Bloéb (Simon Seeger) Natalia Avelon (Clara Silberberg) Dietrich Mattausch (Johannes Silberberg) Oliver Stritzel (Dr. Florian Stemmle) Claudia Wenzel (Marlene Silberberg) Regie: Peter Sämann Drehbuch: Rolf-René Schneider Bildquelle: ORF/Tivoli Film/Elke Werner
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