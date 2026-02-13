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Mord in bester Gesellschaft

Mord in bester Gesellschaft - Der Fluch der bösen Tat

ORF2Staffel 1Folge 11vom 13.02.2026
Mord in bester Gesellschaft - Der Fluch der bösen Tat

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Mord in bester Gesellschaft

Folge 11: Mord in bester Gesellschaft - Der Fluch der bösen Tat

87 Min.Folge vom 13.02.2026Ab 12

Erneut beweisen Wendelin und Alexandra Winter - alias Fritz und Sophie Wepper - detektivischen Spürsinn: Diesmal ermittelt das launige Vater-Tochter-Gespann im universitären Umfeld von Wendelins ehemaligem Doktorvater Prof. Silberberg, der völlig unverhofft und unter mysteriösen Begleitumständen das Zeitliche gesegnet hat. Fritz Wepper (Dr. Wendelin Winter) Sophie Wepper (Alexandra Winter) Gregor Bloéb (Simon Seeger) Natalia Avelon (Clara Silberberg) Dietrich Mattausch (Johannes Silberberg) Oliver Stritzel (Dr. Florian Stemmle) Claudia Wenzel (Marlene Silberberg) Regie: Peter Sämann Drehbuch: Rolf-René Schneider Bildquelle: ORF/Tivoli Film/Elke Werner

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