Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Folge 1: Mord im Hotel
44 Min.Ab 12
Lisa Feller führt das kleine Hotel "Zum Goldenen Ast". Sie ist unsterblich in Sänger Lucas Cordalis verliebt, der als Teil eines Musikerduos allabendlich mit Luke Mockridge für Unterhaltung sorgt. Barkeeper Oliver Pocher hat wiederum in Chefin Lisa seine Traumfrau ausgemacht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Alle Staffeln im Überblick
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1