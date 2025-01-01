Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

SAT.1Staffel 1Folge 4
Folge 4: Mord im Imbiss

44 Min.Ab 12

Panagiota Petridou führt mit Ehemann Sascha Korf die Frittenbude "Zur Heißen Hexe". Doch das Paar ist sich über die gastronomische Ausrichtung uneinig. Ihr größter Konkurrent, Dönerbudenbesitzer Kaya Yanar ...

SAT.1
