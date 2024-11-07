Von Oldtimern und Adrenalinkicks: Ein ganz normaler Tag für Michael ManousakisJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 4: Von Oldtimern und Adrenalinkicks: Ein ganz normaler Tag für Michael Manousakis
90 Min.Folge vom 07.11.2024Ab 12
Michael und Julie sind heute auf dem Weg zu einem echten Schmuckstück, einem Buick Cabrio von 1948. Und zwar ausnahmsweise mal in einem absolut neuwertigen Zustand. Zudem erwartet den "Morlock Motors"-Chef ein Big Deal in Schweden. Hier sollen sich in einer alten Scheune ultrarare Ersatzteile für sein Lieblingsspielzeug, die Antonov 2 befinden. Zurück in Deutschland erwartet Michael direkt das nächste Highlight, eine "lustige" Rundreise in einer Zentrifuge? bei 9G!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© spin tv special interest GmbH