Von Oldtimern und Adrenalinkicks: Ein ganz normaler Tag für Michael Manousakis

Kabel EinsStaffel 1Folge 4vom 07.11.2024
Michael und Julie sind heute auf dem Weg zu einem echten Schmuckstück, einem Buick Cabrio von 1948. Und zwar ausnahmsweise mal in einem absolut neuwertigen Zustand. Zudem erwartet den "Morlock Motors"-Chef ein Big Deal in Schweden. Hier sollen sich in einer alten Scheune ultrarare Ersatzteile für sein Lieblingsspielzeug, die Antonov 2 befinden. Zurück in Deutschland erwartet Michael direkt das nächste Highlight, eine "lustige" Rundreise in einer Zentrifuge? bei 9G!

