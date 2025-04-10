Neuer Deal und eine große Reise durch AmerikaJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 1: Neuer Deal und eine große Reise durch Amerika
91 Min.Folge vom 10.04.2025Ab 12
Michael Manousakis wagt die Reise seines Lebens. In Kalifornien nimmt er seinen neuesten Deal, 13 Militär-Lkws der Marke "Oshkosh", in Empfang. Die Trucks will der Gebrauchtwagenhändler mit seinem Team aus Fahrern und Mechanikern an den Hafen von Texas bringen und von dort aus dann verschiffen. Ein 2000 Meilen langer Trip durch die Wüste steht bevor, der die Beteiligten an ihre nervliche und körperliche Grenze bringen wird ...
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:DE, 2024
12
Copyrights:© spin tv special interest GmbH