Rundflüge, Feuerwehr und Werkstattstress: Großprojekte überallJetzt kostenlos streamen
Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Folge 2: Rundflüge, Feuerwehr und Werkstattstress: Großprojekte überall
88 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Michael Manousakis will seine Flugzeuge gewinnbringend einsetzen und Rundflüge anbieten. Dafür muss er jedoch strenge Auflagen erfüllen - unter anderem eine betriebseigene Feuerwehr aufbauen. In der Werkstatt lackieren Günther und Alex einen Trabant, während Neuzugang Roman sich beim Probearbeiten beweisen muss. Parallel erhält die Poseidon einen neuen Anstrich: Das Ausflugsboot wurde bei der LARC-Katastrophe beschädigt und soll nun wieder in neuem Glanz erstrahlen.
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Morlock Motors - Big Deals im Westerwald
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Auto
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: spin tv special interest GmbH