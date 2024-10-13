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Motorschiff Oesterreich - Phönix aus der Asche
Folge 1: Motorschiff Oesterreich - Phönix aus der Asche
14 Min.Folge vom 13.10.2024
Das Motorschiff Oesterreich lief 1928 das erste Mal in Bregenz vom Stapel. Das Schiff erlebte bewegte Zeiten auf dem Bodensee und sollte im Jahr 2015 verschrottet werden. Engagierte Schiffsliebhaber gründeten einen Verein, erwarben das Schiff und restaurierten es von Grund auf. Am 18. April 2019 fand die offizielle zweite Jungfernfahrt der "Oesterreich" statt. Vom Wrack zum "Phönix aus der Asche" - ein Team aus dem Landesfunkhaus in Dornbirn hat die Arbeiten mit der Kamera begleitet.
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Motorschiff Oesterreich - Phönix aus der Asche
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Copyrights:© Season 1: ORF 2