Mr Inbetween
Folge 1: Der Pipi-Mann
26 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12
Ray hat einen Job, der alles andere als gewöhnlich ist. Der Auftragskiller arbeitet für einen Mann namens Freddy. Sein Vorgehen ist rabiat und gewissenlos - ganz anders verhält sich der 40-Jährige privat. Als er die attraktive Ally beim Gassigehen kennen lernt, ist er höflich und charmant. Zudem kümmert er sich liebevoll um seine kleine Tochter, die er nach der Scheidung von seiner Frau an den Wochenenden sieht.
Alle Staffeln im Überblick
Mr Inbetween
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Schwarze Komödie, Krimi-Drama
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Walt Disney Company Germany GmbH