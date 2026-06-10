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Mr Inbetween

Der Pipi-Mann

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 10.06.2026
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Mr Inbetween

Folge 1: Der Pipi-Mann

26 Min.Folge vom 10.06.2026Ab 12

Ray hat einen Job, der alles andere als gewöhnlich ist. Der Auftragskiller arbeitet für einen Mann namens Freddy. Sein Vorgehen ist rabiat und gewissenlos - ganz anders verhält sich der 40-Jährige privat. Als er die attraktive Ally beim Gassigehen kennen lernt, ist er höflich und charmant. Zudem kümmert er sich liebevoll um seine kleine Tochter, die er nach der Scheidung von seiner Frau an den Wochenenden sieht.

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