Mr Inbetween
3 StaffelnAb 16
3 StaffelnAb 16
Mr Inbetween
Ray Shoesmith meistert sein Leben zwischen Job, Vaterpflichten und der Fürsorge für seinen kranken Bruder. Der 40-Jährige kümmert sich liebevoll um seine kleine Tochter Brittany und bemüht sich, seiner Freundin Ally ein guter Partner zu sein. Nur in seinem Job haben Emotionen überhaupt keinen Platz: Ray arbeitet nämlich als Auftragskiller - mit durchschlagendem Erfolg.
Genre:Schwarze Komödie, Krimi-Drama
Produktion:AU, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-3: Walt Disney Company Germany GmbH
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