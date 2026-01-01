Mud Madness - Die Schlamm-Racer
Mud Madness - Die Schlamm-Racer
Hauptberuflich verdienen die Protagonisten und Protagonistinnen dieser Serie als Chiropraktiker, Marketing-Manager und Metallbauer ihr Geld, aber an den Wochenenden nehmen sie den Fuß von der Bremse und lassen es ordentlich krachen. Dann brettern sie in geländetauglichen Fahrzeugen mit bis zu 500 PS und 50-Zoll-Reifen durch den Morast. Bei den Offroad-Events ist in unterschiedlichen Disziplinen jede Menge Action angesagt. Alte Rivalen und eingefleischte Adrenalin-Junkies liefern sich auf dem „Battle Course“ und im „Bounty Hole“ packende Zweikämpfe. Bei den Schlammschlachten auf der Piste fighten die Männer und Frauen um Preisgelder. Dabei geht in „Mud Madness“ auch so manche Achse zu Bruch.
Genre:Dokumentation, Reality, Motorsport
