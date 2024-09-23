Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mud Madness - Die Schlamm-Racer

DMAX
Folge vom 23.09.2024
Folge vom 23.09.2024
Ab 12

Halsbrecherische Rennen und harte Zweikämpfe: Am letzten Wochenende der Herbstsaison wird sich entscheiden, wer das meiste Geld mit nach Hause nimmt. AJ Robertson hat bis dato 27 000 Dollar gewonnen. Da würde der „Mud Racer“ gerne noch ein Sümmchen draufpacken. Beim „Bounty Hole Race“ will der PS-Freak mit seiner „Eleanor“ bei potenziellen Sponsoren Eindruck hinterlassen. Das ATV hat 63-Zoll-Reifen und jede Menge Power. Aber die Konkurrenz ist auch gut aufgestellt. Larry Oakes und Megan Rion geben sich bei der Schlammschlacht noch nicht geschlagen.

