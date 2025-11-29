Musik im Blut - Die Neuen Wiener Concert SchrammelnJetzt kostenlos streamen
Musik im Blut – Die Neuen Wiener Concert Schrammeln
Folge 1: Musik im Blut - Die Neuen Wiener Concert Schrammeln
Die Schrammelmusik entstand im Wien des 19. Jahrhunderts und verbindet Elemente der Volksmusik mit kunstvoller Kompositionstechnik. Es ist eine Musik, die Österreich weltweit repräsentiert und wiedererkannt wird. Die Neuen Wiener Concert Schrammeln (kurz NWCS) haben es sich zur Aufgabe gemacht, dieses Erbe der Gebrüder Schrammel nicht nur zu bewahren, sondern zeitgemäß zu interpretieren. Im Oktober 2025 wird das Ensemble 30 Jahre alt. Wer sind diese außergewöhnlichen Musiker, die ihr Leben der Schrammelmusik widmen und warum tun sie das? Wieso wurde diese "Musik des Volkes" zur Inspiration für viele ersthafte Komponisten? Wie kam es, dass diese Musik sowohl im Wirtshaus als auch im Adelspalais gespielt wurde? Welche Geschichten erzählt die Schrammelmusik? Diesen Fragen geht Regisseurin Astrid Bscher in ihrem Film nach und portraitiert die Menschen, die sie spielen. Bildquelle: ORF/Filmfritz GmbH/Stephan Mussil
