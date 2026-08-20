My Strange Addiction
Folge 1: Mett, Mixer und Muckis
44 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12
Rohes Rind zum Frühstück, püriertes Essen durch die Nase und Muskeln, die zum Lebensmittelpunkt geworden sind: In dieser Folge sprengen drei Menschen jede Vorstellung von Normalität. Wendy verschlingt täglich pfundweise rohes Fleisch und sorgt mit ihrem ungewöhnlichen Speiseplan beim Familien-Grillfest für entsetzte Gesichter. Kathryn nimmt ihre Mahlzeiten lieber nasal zu sich – doch ausgerechnet beim Date mit Traummann Justin kann sie ihre bizarre Gewohnheit nicht länger verbergen. Und Bodybuilder Craig trainiert und isst rund um die Uhr, um immer breiter zu werden – obwohl sein Körper längst Alarm schlägt.
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My Strange Addiction
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Gesundheit, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 7: Warner Bros. Discovery, Inc.