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My Strange Addiction

Mett, Mixer und Muckis

TLCStaffel 7Folge 1vom 20.08.2026
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My Strange Addiction

Folge 1: Mett, Mixer und Muckis

44 Min.Folge vom 20.08.2026Ab 12

Rohes Rind zum Frühstück, püriertes Essen durch die Nase und Muskeln, die zum Lebensmittelpunkt geworden sind: In dieser Folge sprengen drei Menschen jede Vorstellung von Normalität. Wendy verschlingt täglich pfundweise rohes Fleisch und sorgt mit ihrem ungewöhnlichen Speiseplan beim Familien-Grillfest für entsetzte Gesichter. Kathryn nimmt ihre Mahlzeiten lieber nasal zu sich – doch ausgerechnet beim Date mit Traummann Justin kann sie ihre bizarre Gewohnheit nicht länger verbergen. Und Bodybuilder Craig trainiert und isst rund um die Uhr, um immer breiter zu werden – obwohl sein Körper längst Alarm schlägt.

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