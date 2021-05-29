Staffel 3 Folge 4: Promis auf der PalmeJetzt kostenlos streamen
Nachbarschaftsstreit
Folge 4: Staffel 3 Folge 4: Promis auf der Palme
In Wien Hietzing in der Nähe vom Tierpark Schönbrunn hagelt es Besitzstörungsklagen. Ein Anwalt in Pension macht das was er immer schon gemacht hat, er klagt und das aus angeblich Leidenschaft alle seine Nachbarn. Natürlich nur wenn er einen Verstoß gegen die Hausordnung erkennt. Angst macht sie breit in der eigentlich ruhigen und friedlich wirkenden Wohngegend. In der Nähe von Salzburg führt der Streit zweier Nachbarn so weit, dass es zu einer angeblichen Körperverletzung gekommen ist. Die Tochter wurde beim Besuch ihres Vaters beim Einparken ihres Autos attackiert. Ein Verfahren ist im Laufen. Wie und warum es überhaupt so weit kam das ist jedem ein Rätsel. Denn die streitenden Parteien sind miteinander verwandt. Und auch bei Reich und Schön hängt der Hausfrieden schief. Eine neue Bahntrasse bringt alle auf die Palme. Darunter auch das Promisternchen Janine Schiller die sich davor fürchtet, dass man ihr aus dem Wagon direkt ins Schlafgemach blickt. Und das will ja nun wirklich niemand!

