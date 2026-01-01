Nachbarschaftsstreit
6 StaffelnAb 12
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Nachbarschaftsstreit
Wenn Menschen Tür an Tür zusammenleben, kommt es oftmals zu Missverständnissen und Streitigkeiten. Fast jeder vierte Österreicher hat das schon einmal erlebt. Eskaliert die Situation, kann das dramatische Folgen haben. ATV hat die Streithähne besucht und die ein oder andere Auseinandersetzung hautnah miterlebt.
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:AT, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 6-7: ATV & © Season 1-3: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 2, Season 5: ProsiebenSat.1 PULS4
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