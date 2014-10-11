NACKT - Wie gut kennst du deinen Partner?
Folge 1: NACKT! vom 11.10.2014
46 Min.Folge vom 11.10.2014Ab 16
Unserem Partner sind wir - vor allem körperlich - so nahe wie keinem anderen Menschen auf der Welt! Aber wie gut kennen Sie ihren Partner wirklich? Würden sie ihre bessere Hälfte auch mit verbunden Augen erkennen? Vier Paare wagen bei PULS 4 ein Experiment, bei dem Sie sich nur auf Ihre Sinne verlassen.
Altersfreigabe:
16SEXUALITAET
