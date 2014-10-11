Zum Inhalt springenBarrierefrei
NACKT - Wie gut kennst du deinen Partner?

NACKT! vom 11.10.2014

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 11.10.2014
NACKT! vom 11.10.2014

46 Min.Folge vom 11.10.2014Ab 16

Unserem Partner sind wir - vor allem körperlich - so nahe wie keinem anderen Menschen auf der Welt! Aber wie gut kennen Sie ihren Partner wirklich? Würden sie ihre bessere Hälfte auch mit verbunden Augen erkennen? Vier Paare wagen bei PULS 4 ein Experiment, bei dem Sie sich nur auf Ihre Sinne verlassen.

PULS 4
