Nacktes Österreich
Folge 1: Episode 1
47 Min.Ab 6
Freddys letzter Fotokalender war ein Renner im Internet. Jetzt nimmt er wieder eine große Geschichte als Vorlage für ein Nackt-Shooting und schlüpft in die Rolle von Graf Dracula. Otto wird als neuer Bürgermeister unter dem Slogan "Richtig fesch, ist man nur ohne Wäsch" angepreist. Und Künstler Lukas hat sich der tantrischen Lebensphilosophie verschrieben. Mit seinem Date will er in einen tantrischen Rauschzustand gelangen und Grenzerfahrungen machen.
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Mabon Film GmbH, Bildrechte: ATV