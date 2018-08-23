Nacktes Österreich
Folge 2: Episode 2
48 Min.Folge vom 23.08.2018Ab 6
In Wien Meidling arbeitet Freddy an seinem neuem Erotikkalender. Der Kalender aus dem letzten Jahr war schnell vergriffen und diesmal möchte er alles noch professioneller angehen. In Wien wohnen Claudia und Dieter. Claudia nennt sich selbst auch "Die Kobra" und lebt nach der tantrischen Lehre. Und Andy hat die Nase voll davon, was sich am Parkett der Weltpolitik abspielt. Daher probt er eine Protestaktion gegen niemand geringeren als Donald Trump.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nacktes Österreich
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Videorechte: Mabon Film GmbH, Bildrechte: ATV