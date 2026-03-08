Naked Survival: Apocalypse
Folge vom 08.03.2026: Wildtier-Alarm
88 Min.
Die Niederschläge lassen nach. Nach drei Tagen Dauerregen müssen die Teams jetzt dringend Nahrung beschaffen. Aber ein Elefant hindert Joe bei der Jagd. Der Koloss markiert sein Revier und mit jungen Bullen ist nicht zu spaßen. Die Tiere sind unberechenbar. Und Stee und Wes werden an ihrem Unterschlupf von einem Löwen überrascht. Die Begegnung mit der Raubkatze wirkt wie ein Weckruf. Die Survival-Profis müssen sich in der lebensfeindlichen Umgebung besser schützen. Deshalb bauen sie aus Blechdosen eine improvisierte Alarmanlage, die sie vor unliebsamen Besuchern warnt.
