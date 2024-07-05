Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 05.07.2024: Im Revier der Flusspferde
44 Min.Folge vom 05.07.2024Ab 12
Marlin ist als Profi-Boxer noch ungeschlagen. Aber mit seinen Nachbarn sollte sich der 30-Jährige beim „Rumble in the Jungle“ in Südafrika nicht anlegen. Denn Flusspferde haben riesige Hauer und eine Beißkraft von bis zu 8100 Newton. Ein Strafzettel von Marlins Survival-Partnerin Erin, die in Alaska als Polizistin arbeitet, würde die bis zu 30 km/h schnellen Kolosse auch nicht beeindrucken. Wenn man in ihr Revier eindringt, verstehen sie keinen Spaß. Die Outdoor-Cracks sollten sich daher in den „Black Hills“ möglichst weit von den Tieren fernhalten.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.