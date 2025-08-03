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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Doppel-Survival im Maya-Dschungel

DMAXFolge vom 03.08.2025
Doppel-Survival im Maya-Dschungel

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Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Folge vom 03.08.2025: Doppel-Survival im Maya-Dschungel

88 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12

Der Dschungel auf Mexikos Yucatán-Halbinsel ist durchdrungen von der Geschichte der Maya-Kultur. Dort wurden den Göttern in blutigen Ritualen Menschenopfer dargebracht. Und in der Wildnis sind Skorpione, Vogelspinnen, Giftschlangen und Krokodile heimisch. In dieser wenig einladenden Umgebung kämpfen in dieser Folge von „Naked Survival“ vier Männer und Frauen ums nackte Überleben. Die ersten zehn Tage müssen beide Teams unabhängig voneinander überstehen, bevor sie am elften Tag nach Norden aufbrechen, um sich an einem der vielen Cenoten zu treffen.

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