Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 26.07.2026: Fan-Challenge in Sambia
89 Min.Folge vom 26.07.2026Ab 12
Andrew und seine Partnerin Nicole müssen in Sambia sehr viel trinken, um bei großer Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit den Flüssigkeitsverlust auszugleichen. Die beiden „Naked Survival“-Fans marschieren im Luangwa-Tal bei Temperaturen von knapp 40 Grad zu einem Wasserloch. Gegen Ende der langen Trockenzeit versammeln sich dort zahlreiche Wildtiere, darunter Elefanten, Leoparden, Löwen, Krokodile und Hyänen. Doch nicht nur die großen Bewohner der dornigen Savanne stellen eine Gefahr dar. Das Duo sollte sich in Afrika auch vor giftigen Skorpionen in Acht nehmen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Discovery, Inc.