Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis
Folge vom 14.01.2022: Küste, Klippen, Kletterpartien
Folge vom 14.01.2022
In Cinco Cerros treffen steile Felsenklippen auf dichten Dschungel. In dem Küstenregenwald in Zentral-Ecuador streifen in dieser Folge drei nackte Gestalten umher. Brittany, Aosha und Tanner suchen dort mit minimaler Survival-Ausrüstung nach einer Trinkwasserquelle. Auf seinem Marsch durch das abgelegene Feuchtgebiet muss sich das Trio vor giftigen Lanzenottern in Acht nehmen. In der Region kommt es wegen der kalten Meeresströmung auch oft zu heftigen Gewittern. Ein überdachter Unterschlupf ist daher in der lebensfeindlichen Wildnis unerlässlich.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
