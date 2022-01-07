Zum Inhalt springenBarrierefrei
Naked Survival - Ausgezogen in die Wildnis

Nahrungssuche mit Gewissensbissen

DMAX Folge vom 07.01.2022
Nahrungssuche mit Gewissensbissen

Folge vom 07.01.2022: Nahrungssuche mit Gewissensbissen

44 Min. Folge vom 07.01.2022 Ab 12

Stresssituationen ist Kayla als berufstätige Mutter von neun Kindern gewohnt. Aber reicht ihre mentale und körperliche Stärke aus, um in der Wildnis Südafrikas zu überleben? Die 32-Jährige muss dort mit ihrem „Naked Survival“-Partner Scott einen sicheren Unterschlupf bauen, denn in den Badlands leben Löwen, Hyänen, Elefanten und über eine Tonne schwere Spitzmaulnashörner, die trotz ihres hohen Gewichts Geschwindigkeiten bis zu 50 Kilometer pro Stunde erreichen. Die Nahrungsversorgung stellt in der abgelegenen Region ebenfalls eine Herausforderung dar.

