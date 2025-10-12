Naked Survival: Last One Standing
Folge vom 12.10.2025: Selbst ist die Frau
88 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Kaiela kämpft mit Kreislaufproblemen. Die Kandidatin wird in der australischen Wildnis von einem Mediziner untersucht. Ihr niedriger Blutdruck ist eine Folge von mangelhafter Ernährung. Und die extremen Belastungen beim Überlebenskampf hinterlassen auch bei den anderen Frauen deutliche Spuren – physisch und emotional. Als Trittbrettfahrerinnen der Männer wollen sie die Challenge nicht fortführen. Das lassen ihr Stolz und ihr Selbstverständnis nicht zu. Deshalb treffen die Survival-Profis eine radikale Entscheidung. Die anderen Teilnehmer sind schockiert.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.