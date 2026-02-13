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Narrisch guat

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ORF2Staffel 1Folge 3vom 13.02.2026
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Folge 3: Narrisch guat

120 Min.Folge vom 13.02.2026

Für ausgelassene Stimmung sorgen die Faschingsgilde Völkermarkt, der Tschentsche und seine Henriette von der Faschingsgilde Althofen, Chantal vom Feistritzer Faschingsrat, das Bleiburger Faschingskabarett, Luis aus Südtirol, der Feldkircher Faschingsklub, die Vierkanter und viele mehr. Bildquelle: ORF/ORF/Peter Krivograd

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