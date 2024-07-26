Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Folge 3: Tief unter der Erde
44 Min.Folge vom 26.07.2024Ab 12
In der polnischen Stadt Kamienna Gora entsteht während des Nazi-Regimes eine Anlage mit Tunnel und Fabriken. Verbirgt sich hier Hitlers Geheimwaffe für den ultimativen Rachefeldzug?
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: DCD Rights Ltd., Bildrechte: Licensed by DCD Rights Ltd./