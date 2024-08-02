Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Geraubtes Gold

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 5vom 02.08.2024
Geraubtes Gold

Geraubtes GoldJetzt kostenlos streamen

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Folge 5: Geraubtes Gold

44 Min.Folge vom 02.08.2024Ab 12

Während des Zweiten Weltkriegs stahlen die Nazis, was Museen, Schatzkammern und Privatbesitz hergaben. Gold, Juwelen und weitere Kostbarkeiten mussten jedoch versteckt werden, als das Dritte Reich zu bröckeln begann. Wo horteten die Nazis ihre gestohlenen Schätze?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton
Kabel Eins Doku
Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Nazi-Bauten - Geheimprojekte aus Beton

Alle 4 Staffeln und Folgen