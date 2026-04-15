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Niederösterreich heute
Folge 1088: Niederösterreich heute vom 15.04.2026
19 Min.Folge vom 15.04.2026
Doch kein Duell in SPÖ: Hergovich bleibt an der Spitze | Klubklausur: ÖVP legt Arbeitsschwerpunkte fest | Zu wenig Personal im Bereich der Schulpsychologie | Jugendliche sind trotz Krisen optimistisch | Tödlicher Verkehrsunfall | Meldungsübersicht | Wie alter Baubestand optimal genützt werden kann | Ehemalige Synagoge zeigt Ausstellung
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