Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 11: Rasante Flucht
23 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen fällt aus einem fahrenden Auto und bleibt bewusstlos liegen. Schnell findet man heraus, dass das Mädchen seit Monaten vermisst wird. Doch wo war das Mädchen so lange und was ist passiert? Die Suche nach dem Fahrer des Wagens läuft auf Hochtouren.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
