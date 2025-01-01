Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Das Zerwürfnis

SAT.1Staffel 12Folge 15
Das Zerwürfnis

Das Zerwürfnis

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 15: Das Zerwürfnis

23 Min.Ab 12

Ist Blut dicker als Wasser? Nachdem die Lebensgefährtin von Rainer Lennertz in seiner Villa überfallen wurde, kämpft sein Sohn Felix damit, seine Unschuld zu beweisen. Er wurde von seinem Vater aus der luxuriösen Villa geschmissen und wird nun der Tat bezichtigt. Ist er wirklich der Schuldige, oder hat der wohlhabende Geschäftsmann andere Feinde?

SAT.1
