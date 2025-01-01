Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 17: Opa im Brennpunkt
23 Min.Ab 12
Rentner Johann Brinkler wird zum Sündenbock seines Viertels, als er aus Notwehr einen jungen Mann anschießt. Den unberechenbaren Konsequenzen zum Trotz, denkt der alte Mann nicht daran, aus dem Problemviertel fort zu ziehen. Die Strafe folgt auf dem Fuße ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1