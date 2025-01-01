Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tod einer Leiche

SAT.1Staffel 12Folge 8
Tod einer Leiche

Tod einer LeicheJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 8: Tod einer Leiche

23 Min.Ab 12

Ein Mann wird überfahren. Miriam, die junge Fahrerin, glaubt sie sei für den Tod des Mannes verantwortlich. Ihr Freund, der Beifahrer, drängt sie zur Fahrerflucht. Miriam hat Schuldgefühle und versucht sich umzubringen. Doch hat sie den Mann wirklich umgebracht?

