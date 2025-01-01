Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 12Folge 12
Folge 12: Fett und federleicht

23 Min.Ab 12

Paulina Erdacher legt sich einen Geliebten zu. Sie will ihr Luxusleben nicht länger mit ihrem unattraktiven Mann teilen. Plötzlich wird ihr Mann tot aufgefunden. Für die Ermittler geht die Suche nach dem Mörder los.

