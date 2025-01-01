Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 9: Schrott
23 Min.Ab 12
Die Ermittler suchen gestohlenes Kupfer, finden aber nur eine abgetrennte Hand unter der Schrottpresse. Doch von einer Leiche fehlt jede Spur. Der zwielichtige Schrottplatzinhaber ist außerdem alles andere als kooperativ. Jedoch scheint einiges auf dem Schrottplatz alles andere als sauber abzulaufen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1