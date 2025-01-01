Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Entfremdet

SAT.1Staffel 12Folge 23
23 Min.Ab 12

Susanne Holler wird am helllichten Tag im Ausländeramt erstochen. Die Beamtin hatte einen Chinesen der Scheinehe verdächtigt, ein Sudanese soll ihr nachgestellt haben. Dann lüften die Kommissare ihr dunkles Geheimnis ...

