Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 26: Unerwünscht
23 Min.Ab 12
Beate Ludwig wird morgens beim Bügeln erschlagen. Doch im Haus gibt es keine Einbruchsspuren. Kannte sie ihren Mörder? Die Ermittler stoßen auf eine fatale Lebenslüge ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1