Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 49: Der Apfel fällt oft weit vom Stamm
23 Min.Ab 12
Die 19-jährige Sonja Müller entführt am helllichten Tag ihre 9-jährige Stiefschwester Karina Heinze. Scheinbar ohne Grund. Doch im Laufe der Ermittlungen stoßen die Kommissare auf familiäre Abgründe, die die Tat der 19-Jährigen in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Ist Sonja das eigentliche Opfer?
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1