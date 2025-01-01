Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Apfel fällt oft weit vom Stamm

SAT.1Staffel 12Folge 49
23 Min.Ab 12

Die 19-jährige Sonja Müller entführt am helllichten Tag ihre 9-jährige Stiefschwester Karina Heinze. Scheinbar ohne Grund. Doch im Laufe der Ermittlungen stoßen die Kommissare auf familiäre Abgründe, die die Tat der 19-Jährigen in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen. Ist Sonja das eigentliche Opfer?

SAT.1
