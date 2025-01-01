Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 54: Verblendet
21 Min.Ab 12
Der erblindete Nick Martens findet die Leiche seiner Frau Sabrina in der gemeinsamen Wohnung. Der Täter hat seinem offenbar ahnungslosen Opfer die Halsschlagader durchschnitten. Durch die Ermittlungen der Polizei muss Nick erfahren, dass in seiner Welt nichts so gewesen ist, wie es schien.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1