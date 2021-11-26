Backstube, Backsteine, BananeninselJetzt kostenlos streamen
No Demo Reno - Umbau ohne Abriss
Folge vom 26.11.2021: Backstube, Backsteine, Bananeninsel
45 Min.Folge vom 26.11.2021
Single-Mom Hayley ist begeisterte Hobby-Bäckerin und möchte ihre drei Söhne mit einer Haus-Umgestaltung überraschen. Neben einem tollen Spielzimmer und einem Abstellraum erfüllt Jenn Mutter Hayley einen großen Wunsch und entwirft in der Küche die Backstube ihrer Träume! Als nächstes widmet sich die Designexpertin dem Haus einer aktiven Familie, die sich ein gemütliches Zuhause im modernen Landhaus-Look wünscht. Sie erweitert die Kücheninsel um Sitzgelegenheiten für die beiden kleinen Jungs und fügt gleichzeitig beruhigende Farbtöne hinzu, die alle Räume miteinander verbinden.
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Genre:Unterhaltung, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.